دينا سليم حنحن - عــيد لـِد - كنيسة الخضر في اللد

2019/11/15 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن عــيد لـِد كنيسة الخضر في اللدكلما قفزت الأيام واستقرت عند السادس عشر من تشرين الثاني قفزت بنا الذاكرة الحية لتعيدنا إلى مدينتنا من الاغتراب، فلهذا التاريخ ذكرى زمان ومكان.يحتفل أهل المركز اللد والرملة ويافا بعيد لد في كنيسة الخضر، المكان الأكثر أهمية لسكان اللد والحضن الآمن للأرواح التي بقيت على قيد الحياة في النكبة، كثيرون سألوا: (كيف بقي من بقي في اللد وما هو سبب بقائهم في فلسط......

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