البيت الأبيض ينشر مذكرة بنص المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي

2019/11/15 | 18:08

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بغداد اليوم _ متابعة

نشر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مذكرة بشأن مضمون المحادثة الهاتفية التي جرت في شهر نيسان الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "النص هو مذكرة وليس نصا دقيقا للمحادثة، التي جرت في 21 نيسان، وقد جرت من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية".

وأضاف البيان، ان "ترامب لم يتطرق للقضايا السياسية في المكالمة مع زيلينسكي، فهو قد هنأ زيلينسكي على فوزه في الانتخابات، وناقش معه إمكانية حضوره لمراسم تنصيبه، كما دعاه لزيارة البيت الأبيض".

وأشار، إلى أن "هذه المذكرة ليست إعادة سرد حرفي للمحادثة، ولكنها تمثل مجرد سجلات وذكريات موظفي مجلس الأمن القومي المسؤول عن تسجيل المحادثة".

وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية كشف عن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وكان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارة مجموعة "بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.

ووجهت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، استدعاء إلى مايك بومبيو، وزير الخارجية، على خلفية امتناعه عن تقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.

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