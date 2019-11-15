العراق يدعو ألمانيا لإدخال شركاتها الاستثمارية للسوق العراقية

2019/11/15 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الجمعة، ألمانيا إلى ادخال شركاتها الاستثمارية إلى السوق العراقية.

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