2019/11/15 | 18:19

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استمرار رمي القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي في محيط ساحة الخل

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استمرار رمي القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي في محيط ساحة الخلاني

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