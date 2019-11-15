العراق وكوريا يناقشان توطيد العلاقات الاقتصاديَّة والسياسيَّة بين البلدين

2019/11/15 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

التقى سفير جمهوريّة العراق حيدر البراك لدى كوريا، اليوم الجمعة، مع وزيرة الأرض والبنى التحتـيّة والنقل كيم هيون-مي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته "الغد برس"، انه "ناقش الجانبان موضوع اللجنة العراقـيّة-الكوريّة المُشترَكة، والتأكيد على أهمِّيتها في توطيد العلاقات الاقتصاديَّة، والسياسيَّة بين البلدين".

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