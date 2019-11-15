الأمن العراقي يضبط عجلة بداخلها مواد متفجرة جنوبي بابل

2019/11/15 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل بالعراق، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلة بداخلها مواد متفجرة جنوبي المحافظة....

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