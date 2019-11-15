مصدر امني لـ

2019/11/15 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية شددت من اجراءاتها الاحترازية على طول الشريط الحدودي مع سوريا

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