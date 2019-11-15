مدير ناحية البغدادي لـ

2019/11/15 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، اليوم الجمعة، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي على تعيين 200

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