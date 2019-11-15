الكشف محادثات غير رسمية بين السعودية والحوثيين من أجل هدنة في اليمن

2019/11/15 | 18:39

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بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السعودية كثفت محادثات غير رسمية مع...





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