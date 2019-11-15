الحشد يعقد اجتماعا أمنيا موسعا في ديالى لبحث الاستمرار بمطاردة فلول داعش

2019/11/15 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الفد برس:

عقد الحشد الشعبي، الجمعة، اجتماعا موسعا ضم شيوخ العشائر والمختارين في مناطق شرقي ديالى لبحث تطورات الوضع الأمني والاستمرار في مطاردة فلول “داعش”.

وقال موفد الحشد في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "من اجل القضاء على الخلايا النائمة لداعش وللتعاون المستمر بين شيوخ العشائر والمختارين الكرام مع الحشد الشعبي والاجهزة الامنية تم عقد اجتماع موسع، اليوم، لمناقشة الوضع الامني والاستمرار بمطاردة فلول “داعش”.

وأضاف، أن مسؤول الحركات في اللواء الأول بالحشد الشعبي ثمن الجهود المبذولة من قبل ابناء هذه المناطق شمال شرقي ديالى وتعاونهم غير المحدود وسرعة ايصال المعلومة الامنية

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