اعضاء هيئة استثمار ذي قار يقدمون استقالة جماعية والسبب..

2019/11/15 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن اعضاء هيئة استثمار المحافظة قدموا استقالات جماعية.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " أعضاء هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار قدموا استقالات جماعية إلى محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، احتجاجا على تولي منصب الهيئة شخصية تنتمي لاحد الجهات السياسية".





وخرج الآلاف من المتظاهرين في محافظات عدة في العراق ومنها ذي قار للمطالبة بازاحة الفاسدين عن سدة الحكم في البلاد.

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