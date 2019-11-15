بالصور.. إغلاق ميناء أم قصر في البصرة

2019/11/15 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الجمعة، بأن عددا من المتظاهرين أغلقوا ميناء ام قصر جنوبي البصرة مجددا، بعد ساعات من معاودته للعمل.وقال المصدر لـ”يس عراق” إن “عددا من المتظاهرين أغلقوا ميناء ام قصر جنوبي البصرة مجددا، بعد ساعات من فتحه مرة أخرى، ومعاودته للعمل”.

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