اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة في الانبار

2019/11/15 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،اليوم الجمعة، عن اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية في الانبار

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