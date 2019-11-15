"آبل" تحذف عشرات التطبيقات المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية

2019/11/15 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت "آبل" إنها حذفت جميع التطبيقات المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية من متجرها الخاص بالتطبيقات، وذلك في ظل أزمة القلق من أمراض تصيب رئات

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