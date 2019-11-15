2019/11/15 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري ينتشر شمال شرق البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/15 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري ينتشر شمال شرق البلاد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري ينتشر شمال شرق البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).