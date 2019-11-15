9 أحلام مخيفة

2019/11/15 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال خبراء إن هناك سبب وجيه لبقاء بعض الأحلام في ذاكرتنا لفترة أطول من غيرها، ما يمكن أن يكون علامة على أن الدماغ

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