ميركل والسيسي يبحثان الوضع في ليبيا

2019/11/15 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن عدد من الملفات

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