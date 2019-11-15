بالفيديو.. شموع شهداء التظاهرات تُضيء نهر دجلة

2019/11/15 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق المتظاهرون، أكثر من أربعة الاف شمعة في نهر دجلة حدادا على ارواح شهداء ثورة تشرين.

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