شرطة بابل تعلن القبض على 35 مطلوباً

2019/11/15 | 19:41

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة محافظة بابل، الجمعة، القبض على 35 متهماً بقضايا متعددة في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ان "قواتها من دوريات مراكز الشرطة ومفارز مكافحة الاجرام تمكنت على اثر اجراء ممارستها اليومية لمتابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة، من القاء القبض على (35) متهماً مطلوب للعدالة بقضايا جنائية ومخالفات متنوعة، في مناطق متفرقة من المحافظة".

وبينت ان "جميع الملقى القبض عليهم تم نقلهم الى مراكز الاحتجاز الامني لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، بأن الموقف الأمني في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد، شهد تطورا هذا اليوم، بعد أن اطلقت القوات الامنية الغاز المسيل للدموع في الخلاني لتفريق المتظاهرين الذين يحاولون

بغداد اليوم- البصرة

وجه قائد شرطة البصرة رشيد فليح، الجمعة 15 تشرين الثاني 2019، الضباط والمراتب بالالتزام التام بخطبة المرجعية الأخيرة.

وقال فليح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الاخوة الضباط والمراتب ابناء وفرسان البصرة الفيحاء، كلكم سمعتم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسلنا في بغداد، الجمعة 15 تشرين الثاني 2019، بان القوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع في ساحة الخلاني لتفريق المتظاهرين الذين يحاولون التقدم نحوها، فيما أشار الى أن اعداد غفيرة من المتظاهرين يواصلون التوافد الى س

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