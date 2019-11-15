في العراق ولبنان.. الشّيعةُ ضدّ الشّيعة وإيران في مواجهة المُحتجّين

2019/11/15 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة- الحل العراق مرّ وقتٌ طويل منذ أن تم تصوير الأزمات في #الشرق_الأوسط على أنها صراعٌ غير منتهٍ بين السنة والشيعة، وعلى الرغم من أن هذا النمط الجاهز من التفكير […]

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