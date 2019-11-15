الرئيس التونسي يكلف مرشح النهضة الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة

2019/11/15 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، المرشح المقترح من جانب حركة النهضة، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونشرت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" رسالة التكليف التي وقعها قيس سعيد.

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