المرجعية في العراق تحذر من التدخلات الخارجية وتدعو للاستجابة للمطالب

2019/11/15 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المرجعية الدينية في النجف الاشرف السلطات إلى الإسراع بتشريع قانون جديد للانتخابات يعيد للمواطن ثقته بالعملية السياسية محذرا من أن التدخل الخارجي ...

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