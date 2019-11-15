حزب رئيس البرلمان السابق يعلق على خطاب المرجعية: المماطلة بالإصلاح وهم سياسي

2019/11/15 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن حزب عمل بزعامة سليم الجبوري، اليوم الجمعة، تأييده لما ورد من نقاط في بيان المرجعية الدينية العليا خلال خطبة اليوم.

وأكد بيان للحزب تلقت "الغد برس" نسخة منه على "ضرورة أن تتخذ القوى السياسية من هذه النقاط منطلقاً نحو حل أزمة البلاد المرتبطة بتلبية طلبات المتظاهرين في إصلاح النظام السياسي".

وأشار الى أن "بيان المرجعية الرشيدة كان واضحاً في تأييد مطالب المتظاهرين، من أجل تغيير الواقع السياسي في البلاد، والقضاء على منظومة الفساد".

وأكد أن "المماطلة في تنفيذ المطالب الاصلاحية للمتظاهرين ما هو الا وهم ستتحمل الكتل السياسية الحاكمة مسؤوليته".

وحذر الحزب من "انزلاق البلد نحو الفتنة في حال عدم ايجاد حلول سريعة وهذا ما يريده أعداء الوطن".





وطالب جميع القوى السياسية بـ "التحلي بالشجاعة واتخاذ قرارات جريئة في الانحياز نحو المطالب الاصلاحية للجماهير، من أجل بناء دولة مواطنة تحقق العدالة للجميع وليس للفاسدين مكان فيها".

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