القبض على (35) متهماً مطلوب للعدالة بقضايا جنائية في بابل

2019/11/15 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت قيادة شرطة بابل ، اليوم الجمعة ، بأن قواتها من دوريات مراكز الشرطة ومفارز مكافحة الاجرام تمكنت على اثر اجراء ممارستها اليومية لمتابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة، من القاء القبض على (35) متهماً مطلوب للعدالة بقضايا جنائية ومخالفات متنوعة ، في مناطق متفرقة من المحافظة.

ولفتت في بيان تلقته "الغد برس" الى ، ان "جميع الملقى القبض عليهم تم نقلهم الى مراكز الاحتجاز الامني لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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