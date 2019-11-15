الامم المتحدة: 11 مليون سوري بحاجة للمساعدة

2019/11/15 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت الأمم المتحدة ان أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا إلى بحاجة العون والمساعدة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ ب‍الأمم المتحدة مارك لوكوك، لمجلس الأمن الدولي، إن "نحو أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدات الإنسانية الأممية المقدمة عبر الحدود في مناطق شمال سوريا، ويتواجد 2.7 مليون منهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد".

وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على "تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في كانون الاول المقبل".

وشدد على أن "هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها".

وحذر لوكوك من أن "تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، ما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلاً في المنطقة".

ولفت المسؤول الاممي إلى "الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء"، فيما حذر من "استمرار الغارات الجوية على المنطقة".

وتابع ان "سكان إدلب يعانون من انتهاكات المسلحين"، مبيناً أن "مدينة كفر تخاريم تعرضت مؤخرا للحصار والقصف الذي أودى بأرواح مدنيين، بعد تنظيم سكانها مظاهرات ضد تواجد عناصر (هيئة تحرير الشام) التي تشكل (جبهة النصرة) السابقة عمودها الفقري".





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