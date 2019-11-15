تربية اقليم كوردستان تعلن توفير مادة النفط الابيض للمدارس كافة

2019/11/15 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الجمعة عن توفير مادة النفط الابيض لمدارس الاقليم كافة.

وقال حمه سعيد في تصريح صحفي ان مجلس وزراء اقليم كوردستان اصدر قرارا يقضي بتوفير 5 ملايين لتر من مادة النفط الابيض للمدارس.

واضاف انه حتى نهاية العام الحالي سيتم توفير النفط لمدارس الاقليم كافة.

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