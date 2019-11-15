الشرطة السويدية تعتقل ضابطا إيرانيا

2019/11/15 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات السويدية، اعتقال إيراني على خلفية ضلوعه بالتورط بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، ان الشرطة السويدية القت القبض على الإيراني البالغ من العمر ثمانية وخمسين عاما، في مطار العاصمة ستوكهولم، اثناء قيامه بزيارة أقربائه في السويد، لتورطه عندما كان ضابطا، بعمليات إبادة جماعية شهدتها مدينة “كرج” الإيرانية عام ثمانية وثمانين من القرن الماضي، والتي تعرض خلالها نحو خمسة آلاف، من الذين اعتبرهم النظام الحاكم معارضين سياسيين، للاختفاء القسري والإعدام المنهجي، وفقًا لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.

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