2019/11/15 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداغلق متظاهرو البصرة، الجمعة، بوابة ميناء ام قصر في المحافظة.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن المتظاهرين اغلقوا بوابة ميناء ام قصر في البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يغلقون بوابة ميناء ام قصر في البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون يغلقون بوابة ميناء ام قصر في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).