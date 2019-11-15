إعتقال ارهابي بنقطة تفتيش أمنية في بابل

2019/11/15 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، اعتقال ارهابي بنقطة تفتيش أمنية في المحافظة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، بأن "مفارزها من سيطرة الشهيد فاضل في منطقة عنانة ضمن قضاء مدينة الحلة تمكنت بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الامن الوطني ومفارز امن الافراد، من اعتقال متهم من سكنة وسط المدينة مطلوب وفق المادة ( 4 إرهاب ) ، وذلك من خلال اجراءات التفتيش اليومية لمتابعة المطلوبين وضبط المواد الممنوعة، وبعد مطابقة بيناته الشخصية مع حاسبة التسجيل الجنائي داخل السيطرة".

وأشارت الى ، ان "المفارز احالت المعتقل الى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه من الإجراءات القانونية".

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