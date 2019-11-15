القبض على 35 مطلوباً في بابل

2019/11/15 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

أعلنت شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، القبض على 35 متهماً بقضايا متعددة في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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