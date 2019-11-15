2019/11/15 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب سامان نوح المرجعية تنتقل من التلميح الى المواجهة المباشرة، وتنبه أن “ما بعد الاحتجاجات ليس ما قبلها”، وان الشرعية هي “شرعية الشعب”، وان أيا من المطالب لم تتحقق بعد خاصة ملاحقة كبار الفاسدين.المرجع الأعلى علي السيستاني: اذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية تنتقل من التلميح الى المواجهة المباشرة.. سامان نوح) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية تنتقل من التلميح الى المواجهة المباشرة.. سامان نوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).