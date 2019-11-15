الحشد الشعبي يعقد اجتماعا مع شيوخ العشائر والمختارين في مناطق شرقي ديالى

2019/11/15 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد الحشد الشعبي، اجتماعا موسعا ضم شيوخ العشائر والمختارين في مناطق شرقي ديالى، لبحث تطورات الوضع الأمني والاستمرار في مطاردة فلول داعش.

وقال موفد الحشد في بيان، إنه من اجل القضاء على الخلايا النائمة لداعش، وللتعاون المستمر بين شيوخ العشائر والمختارين مع الحشد الشعبي والاجهزة الامنية، تم عقد اجتماع موسع، لمناقشة الوضع الامني والاستمرار بمطاردة فلول داعش.

وأضاف، أن مسؤول الحركات في اللواء الأول بالحشد الشعبي، ثمن الجهود المبذولة من قبل ابناء هذه المناطق، وتعاونهم غير المحدود وسرعة ايصال المعلومة الامنية.

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