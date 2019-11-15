احتجاجات العراق.. حصيلة ثقيلة وحراك مصمم على مطالبه

2019/11/15 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف هذه الفقرة من "ضيف اليوم" أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين حسين علاوي للحديث عن احتجاجات العراق حيث تجاوزت أعداد القتلى الـ300 قتيل في الوقت الذي يصرح رئيس الوزراء العراقي الحالي بوجود طرف ثالث بين المتظاهرين، فماذا يحدث في العراق؟ ولماذا لم تنطوي صفحة العنف المفرط بعد؟

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