عباس علي العلي - المسؤولية القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء في الدستور والقانون العراقي عن مجريات أحداث 1102019 وما بعدها. ج2

2019/11/15 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي وإستكمالا للبحث علينا أن نحدد من له الحق في تحريك الشكوى الجزائية أولا ضد من يتهمه الدستور والقانون العراقي، أو بمعنى أوسع من هو صاحب حق المسائلة طبقا للقواعد الأصولية، هناك فرق أساسي وجوهري بين تحريك الشكوى أو واجب المسائلة قانونيا ودستوريا، فالأولى تتعلق بالحق الشخصي والحق العام بأعتبار أن هناك فعل مخالف للقانون لا يجب أن يترك من مبدأ الثواب والعقاب وفقا للمسئولية التقصيرية للمخالف، أما الثانية ......

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