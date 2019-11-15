شاهد... قافلة شاحنات تابعة لـ

2019/11/15 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت قافلة من الشاحنات التابعة لما يسمى التحالف الدولي، القامشلي في سوريا باتجاه الحدود مع العراق....

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