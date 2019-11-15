أبرز علامات وأعراض النوبة القلبية الصامتة!

2019/11/15 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تحدث النوبة القلبية الصامتة دون أي أعراض واضحة، وفي بعض الأحيان دون أعراض تذكر على الإطلاق.

وكشف مركز CardioSecur عبر موقعه على الإنترنت، أنه

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