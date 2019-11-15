عمليات البصرة تنوه عن تفجير مسيطر عليه غداً

2019/11/15 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

نوهت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، إلى تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية، يوم غد السبت، داخل المحافظة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان صحفي تلقت

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