شرطة البصرة: الحياة طبيعية في المحافظة وجسدنا تلاحماً شعبياً مع المتظاهرين

2019/11/15 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، أن الحياة طبيعية في المحافظة، بعد تجسيد صور التلاحم بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي تؤدي واجباتها الأمنية والانسانية والخدمية.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقت" الغد برس" نسخة منه، أن "تظاهرات البصرة السلمية جسدت صورة جميلة للتلاحم بين القوات الأمنية والمواطنين من خلال التعاون المشترك لبصرة أجمل".





وأضاف البيان ان "الحياة في محافظة البصرة طبيعية جداً".

وأوضح ان "القوات الأمنية في محافظة البصرة تؤدي واجبا أمنيا وإنسانيا وخدميا في وقت واحد بفضل توجيهات القيادات الأمنية".

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