البصرة: إصابة متظاهر بطعنة سكين داخل ساحة الاعتصام بمركز المحافظة

2019/11/15 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مصدر مطلع في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، إصابة أحد المتظاهرين بسلاح أبيض داخل ساحة الاعتصام في مركز المحافظة.

وقال المصدر لـ "الغد برس" إن " متظاهراً تعرض لطعنة بالسكين داخل ساحة اعتصام البصرة بعد مشاجرة مع متظاهر آخر".

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