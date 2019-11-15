2019/11/15 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصابة عدد من المتظاهرين بانفجار اسطوانة غاز في موكب خدمي بساحة ال

اخبار مباشرة

اصابة عدد من المتظاهرين بانفجار اسطوانة غاز في موكب خدمي بساحة الحبوبي

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عدد من المتظاهرين بانفجار اسطوانة غاز في موكب خدمي بساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة عدد من المتظاهرين بانفجار اسطوانة غاز في موكب خدمي بساحة الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).