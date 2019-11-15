اتحاد الكتاب العراقي ينعي شاعراً توفّي حزناً على مقتل ابنه في التحرير

2019/11/15 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر الذي توفّي اليوم الجمعة، إثر تعرّضه لأزمةٍ صحية حزناً على مقتل ابنه خلال مشاركته في مظاهرات #ساحة_التحرير وسط #بغداد.[…]

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