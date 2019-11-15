الطاقة الاردنية تؤكد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائي مع العراق

2019/11/15 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي ،الجمعة، أهمية الربط الكهربائي مع العراق في إطار منظومة الربط الكهربائي العربي، بما يعزز العلاقات التجارية ويحقق التكامل الطاقي.

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