متظاهرون يغلقون مجددا بوابة ميناء ام قصر اقصى جنوب العراق

2019/11/15 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عاود متظاهرون غاضبون مساء اليوم الجمعة اغلاق بوابة ميناء ام قصر في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق.

وقال محتجون انه تم اغلاق بوابة ميناء ام قصر من قبل بعض المتظاهرين.

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