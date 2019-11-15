السلطات التركية تعلن إبعاد أكثر من 6000 سوري عن إسطنبول

2019/11/15 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن مكتب حاكم اسطنبول، اليوم الجمعة،إرسال أكثر من 6 آلاف مهاجر سوري يسكنون في المدينة، إلى مراكز إيواء مؤقتة في أماكن أخرى، بعد انتهاء مهلة تم تحديدها للسوريين غير المسجلين.

وقال المكتب، إن "6416 سوريا غير مسجلين أُبعدوا عن اسطنبول منذ 12 تموز".

وأضاف، أنه "أرسل 42 ألفا و888 مهاجرا غير شرعي إلى أقاليم بها مراكز لإعادة المهاجرين إلى الأوطان"، مبينا أن "عملية ترحيلهم مستمرة في تلك المراكز".

وأعطت السلطات التركية السوريين غير المسجلين في اسطنبول مهلة حتى 30 تشرين الأول للانتقال إلى أقاليم أخرى أو مواجهة الترحيل القسري من المدينة.

وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري، وهم أكبر عدد من السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب الأهلية منذ أكثر من ثماني سنوات.



وتضخم عدد السوريين في اسطنبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة، إلى أكثر من نصف مليون نسمة.

وتنامت مشاعر الاستياء تجاه اللاجئين السوريين في تركيا في السنوات الأخيرة، وتريد أنقرة أن توطن قسما منهم في قطاع من الأراضي أصبحت تسيطر عليه في شمال شرق سوريا، بعد أن شنت هجوما الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ونشرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الشهر الماضي تقارير تشير إلى أن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرا إلى شمال سوريا، فيما وصفت وزارة الخارجية التركية المزاعم الواردة في التقارير بأنها ”زائفة ووهمية“.

بغداد اليوم - بغداد

رد إعلام الحشد الشعبي، الجمعة، 15 تشرين الثاني 2019، على "اتهامه" بشأن استيراد قنابل مسيلة للدموع، مؤكداً أنه يأتي ضمن سلسلة "الحملات التسقيطية" ضده.

وقال إعلام الحشد في بيان، "تناولت بعض وسائل

بغداد اليوم - بغداد

أعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة 15 تشرين الثاني 2019، عن إطلاق سراح 1650 متظاهر تم اعتقالهم خلال التظاهرات، وإحالة 66 ضابطا للمحاكمة.

وقال الحديث في تصريحات

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السعودية كثفت محادثات غير رسمية مع الحوثيين بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن.

ونقلت "رويترز" عن 3 مصادر قولها، إن "المحادثات بدأت في أواخر أيلول في

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