2019/11/15 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا في البصرة: اجراء قرعة توظيف العاطلين عن العمل في قضاء الزبير يوم غد السبت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/15 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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