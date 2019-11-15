2019/11/15 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني عراقي ، الجمعة، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة صوتية وسط بغداد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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