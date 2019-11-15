انفجار عبوة صوتية وسط بغداد

2019/11/15 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي ، الجمعة، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد....

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