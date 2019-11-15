المملكة الأردنية ترحب بقرار الربط الكهربائي مع العراق

2019/11/15 | 21:56

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بغداد / الصباح

أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، المهندسة هالة زواتي، أهمية الربط الكهربائي العراقي-الاردني في اطار منظومة الربط الكهربائي العربي وبما يعزز العلاقات التجارية ويحقق التكامل الطاقي.

وقالت الوزيرة الاردنية تعقيبا على قرار مجلس الوزراء الموافقة على “تسريع التعاقد مع الأردن لاستيراد الطاقة الكهربائية”

من شأن هذه المشاريع تعزيز الربط الكهربائي العربي في اطار التطلع لسوق عربية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل العربي وخدمة الشعوب العربية، مؤكدة اهمية مشاريع الربط الكهربائي في خفض الكلف وتشكيل شبكة أمان لجميع الدول

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