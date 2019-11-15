بالوثيقة.. الكربولي يوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدفاع

2019/11/15 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدفاع نجاح الشمري بشأن تصريحاته بخصوص مجريات التظاهرات.

وانتشر مقطع فيديو لدى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لوزير الدفاع نجاح الشمري يتحدث فيه عن وجود "طرف ثالث" غير المواطنين والقوات الأمنية هو من "يقتل المتظاهرين من خلال قنابل دخلت البلاد دون علم السلطات".

وأصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن ما صرح به وزيرها نجاح الشمري عن "الطرف الثالث".وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ما يقصده وزير الدفاع نجاح الشمري ممن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الامنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الامنية".وأضافت الوزارة، "نبرئ الاجهزة الامنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".وأدناه وثيقة تتضمن السؤال البرلماني الموجه من الكربولي إلى وزير الدفاع:

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