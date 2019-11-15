السلطات التركية ترسل 6 الاف نازح سوري الى مراكز ايواء في اسطنبول

2019/11/15 | 22:03

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علن مكتب حاكم اسطنبول، اليوم الجمعة، إرسال أكثر من 6 آلاف مهاجر سوري يسكنون في المدينة، إلى مراكز إيواء مؤقتة في أماكن

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