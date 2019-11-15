الأسد يحذر الامريكيين ويعلن موعد خروجهم

2019/11/15 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا سيولد "مقاومة عسكرية"، محذرا الجيش الأمريكي من أن ذلك سيؤدي إلى خسائر

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